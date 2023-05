Bayer Leverkusen-Roma, ritorno semifinale Europa League 2022/2023: data, orari, diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen e Roma si giocheranno l’accesso alla finale 2023 di Europa League nel ritorno della semifinale, una sfida tutta da vivere che vedrà i giallorossi di Josè Mourinho volare in Germania per fare visita alle “Aspirine”. Appuntamento per giovedì 18 maggio alle ore 21:00, per una partita che potrebbe valere la seconda finale europea consecutiva della Roma dopo il trionfo in Conference League della scorsa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, ma i tifosi e gli appassionati potranno assistere alla sfida anche sui canali di Sky Sport e in streaming su RaiPlay, Sky Go e anche Dazn. Sportface vi racconterà il match in tempo reale con pagelle, highlights, moviole, video e molto altro ancora.