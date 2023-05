Siviglia-Juventus, Szczesny: “Il gol di Gatti fondamentale, è la partita più importante della stagione”

“Il gol segnato al 96′ della gara d’andata è stato fondamentale, non tanto per il risultato quanto per le energie che ci dà in vista del match di Siviglia. E’ la nostra più importante partita della stagione, l’unico trofeo per cui siamo ancora in corsa e che possiamo vincere. E’ un trofeo importante, cercheremo di centrale la finale di Budapest”. Lo ha detto il portiere della Juventus Wojciech Szczesny sui social del club bianconero in vista della semifinale di ritorno di stasera in casa del Siviglia. All’andata all’Allianz Stadium è finita 1-1 con il gol del pareggio di Gatti segnato al 96′.