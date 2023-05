Gaffe clamorosa della Uefa su Twitter: la finale sarà Real Madrid-Inter (FOTO)

“Le finaliste sono confermate e la sede è pronta. Rispondi correttamente a 5 domande per avere la possibilità di andare a Istanbul!”. Recita così un tweet dell’Uefa che però mette in mostra una clamorosa gaffe social, visto che si tratta di un link che ha per immagine, gigante, lo stemma dell’Inter e a fianco quello del Real Madrid, che deve ancora giocare la sua semifinale con il Manchester City stasera. Il post è rimasto online per alcuni minuti, poi è stato cancellato, ma ecco di seguito la foto del tweet che sta facendo il giro del web: sarà realmente Real Madrid-Inter come postato dall’Uefa o il Manchester City riuscirà a vincere?