Siviglia-Juventus 2-1, Szczesny: “Mie parate brutto segnale, per vincere serve ordine e questa stagione è stata strana”

Wojech Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Siviglia-Juventus 2-1, semifinale di ritorno dell’Europa League che ha sancito l’eliminazione ai supplementari dei bianconeri. Una partita che ha visto il portiere polacco grandissimo protagonista, con almeno tre o quattro parate di altissimo livello. L’analisi di Szczesny è come sempre molto lucida e intelligente: “Se faccio tante belle parate, è segno che la prestazione non è stata delle migliori – spiega – Anche le parate più belle oggi non mi lasciano soddisfazione, siamo delusi. Alla Juventus una stagione senza trofei non è mai una cosa buona”.

Interrogato sulle note vicende giudiziarie che hanno condizionato la stagione bianconera, l’estremo difensore dice la sua: “A livello di spogliatoio forse ci hanno addirittura fatto bene, perchè siamo stati molto uniti pensando di dover fare la guerra contro tutto e tutti. Poi però per vincere serve ordine e organizzazione, tutte cose che sono mancate alla squadra e alla società per colpa di questa situazione. Anche adesso siamo secondi in campionato, però lunedì le cose potrebbero cambiare.”