Highlights e gol Virtus Verona-Pescara 2-2, playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 40

È un pirotecnico 2-2 quello che si verifica, nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022/2023, tra Virtus Verona e Pescara: un match equilibrato, divertente e ricco di colpi di scena, soprattutto in un secondo tempo nel quale le due compagini si sono affrontate a viso aperto. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della partita.