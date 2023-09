Sheriff Tiraspol-Roma, Karsdorp: “Problemi con Mourinho superati, obiettivo vincere la coppa”

“Ho deciso di rimanere alla Roma perché ho un contratto fino al 2025. L’obiettivo è andare avanti, la vittoria dell’Europa League è l’obiettivo principale secondo me. Io sto bene, mi alleno tutti i giorni. La concorrenza mi dà motivazioni, poi decide il mister”. Così Rick Karsdorp, esterno della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Moldavia a casa dello Sheriff Tiraspol in Europa League: “Amo giocare per questo club. I problemi del passato sono superati e il mio obiettivo è andare avanti. Lotto per la maglia. E’ vero, ho avuto dei problemi a novembre, ma sono ormai il passato. Ne abbiamo parlato con Mourinho e abbiamo risolto”.