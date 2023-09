LIVE – Pro Vercelli-Pro Sesto, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Pro Vercelli-Pro Sesto, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone A nel turno infrasettimanale ecco due squadre che vogliono sistemare la loro classifica dopo un avvio un po’ interlocutorio: per i padroni di casa 4 punti fin qui, 3 per gli ospiti, dunque si va a caccia di una vittoria. Chi vincerà al Piola? Si parte alle ore 18.30 di mercoledì 20 settembre.

COME SEGUIRLA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Pro Vercelli-Pro Sesto ore 18.30