Calcio, si è spento a 79 anni Enzo Petruzzi: fu il medico della Nazionale U21

All’età di 79 anni, si è spento Vincenzo Petruzzi, ex medico della Nazionale italiana Under 21 di calcio. Conosciuto da tutti come ‘Enzo’, era un medico specializzato in otorinolaringoiatria che negli anni ’90 fece parte dello staff degli azzurrini. Tifoso dell’Inter, fu anche un esponente della Democrazia Cristiana e, dal 1985 al 1990, ricoprì la carica di sindaco di Putignano. Fu infine noto per le dirette proprio dalla città pugliese della celebre trasmissione ‘Il processo del Lunedì’ con Aldo Biscardi.