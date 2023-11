Regolamento ottavi di finale Coppa Italia Serie C 2023/2024: cosa succede in caso di pareggio

Tutto pronto per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024, andiamo allora a scoprire il regolamento per quanto riguarda la competizione della Lega Pro e cosa succede in caso di pareggio. Le squadre si sfidano in gara unica a eliminazione diretta, sorteggiata in anticipo la formazione che ha diritto a giocare in casa. Ma è l’unico vantaggio, perché in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e, se per decretare chi avanza ai quarti di finale dovesse essere ulteriormente necessario, con i calci di rigore.