Roma-Slavia Praga, Svilar: “Mi sento più portiere. Provo a sfruttare le occasioni”

“Quella di domani sarà una partita difficile, contro una buona squadra e buoni giocatori soprattutto in avanti, ma spero di vincere. Anche noi siamo una buona squadra e siamo pronti per giocarcela. Sono ancora giovane, mi devo prendere tutte le occasioni che il mister mi dà. Sono concentrato sul migliorare tutti i giorni, ora penso alla partita contro lo Slavia Praga e al prossimo anno ci penserò il prossimo anno. Pensato di accettare il prestito in estate? Non è mai stata un’opzione, sono sempre stato concentrato sulla Roma”. Così Mile Svilar, portiere giallorosso, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Slavia Praga. “I giorni dopo la finale sono stati duri per tutti, ma abbiamo giocato ancora vincendo. Abbiamo iniziato una nuova stagione, ormai ce la siamo lasciata alle spalle. Purtroppo non abbiamo vinto e guardiamo avanti, speriamo nel futuro”, ha poi ricordato l’estremo difensore giallorosso, mentre sulla sua crescita sottolinea come ora si senta “più maturo, più portiere. La squadra è cambiata un po’, sono entrati giocatori nuovi e devono entrare nei meccanismi della squadra, non è facile. Abbiamo giocatori per costruire dal basso, abbiamo migliorato tanto e spero che miglioreremo partita dopo partita”, conclude Svilar.