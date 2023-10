Bologna, proseguono gli allenamenti in vista del Sassuolo: differenziato per Posch e Lucumi

Dopo la vittoria interna contro il Frosinone, il Bologna continua ad allenarsi sotto gli occhi di mister Thiago Motta in vista del prossimo impegno di Serie A. I rossoblù, che faranno visita al Sassuolo nella giornata di sabato 28 ottobre, oggi si sono allenati in due gruppi, svolgendo esercitazioni atletiche e tecnico-tattiche su due campi diversi. Ancora assenti Stefan Posch e Jhon Lucumì: per loro allenamento differenziato.