Roma-Slavia Praga, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Redazione 198

Ho visto tante partite dello Slavia. Ho visto una squadra che ha giocato contro lo Sparta e un’altra che ha giocato tutte le altre. Non so quale delle due avremo domani, noi siamo preparati per entrambe perché tutte e due hanno fatto bene anche se in maniera diversa”. Con queste parole l’allenatore della Roma Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha presentato il match di Europa League contro lo Slavia Praga. L’allenatore si è anche soffermato su Lukaku e sulle condizioni di Ndicka. Di seguito, ecco il video integrale della conferenza.