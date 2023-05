Roma-Siviglia, Rakitic: “Mourinho? Uno dei migliori allenatori della storia”

Il centrocampista del Siviglia, Ivan Rakitic, durante la conferenza stampa della UEFA in vista della finale contro la Roma, ha dichiarato: “Ho giocato molte volte contro le squadre di Mourinho, è un peccato che non abbiamo mai lavorato insieme, sarebbe stato fantastico. Mi piacerebbe conoscerlo nella quotidianità, ma non è mai stato possibile. Lo rispetto molto. Credo che sia uno dei migliori allenatori nella storia del calcio. Conosco bene le sue squadre, sarà dura e sarà un piacere rivedersi e salutare di nuovo il maestro. Speriamo di divertirci, ma ovviamente di vincere”.