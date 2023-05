Roma al lavoro con Sport e Salute: possibilità maxi schermi all’Olimpico per la finale di Europa League

La Roma in collaborazione con Sport e Salute è al lavoro per consentire l’apertura dello Stadio Olimpico in vista della finale di Europa League. La società vorrebbe consentire l’accesso ai tifosi che potranno guardare il match su dei maxi-schermi, come avvenuto l’anno passato per la finale di Conference. Da parte di Sport e Salute, che gestisce l’impianto, la disponibilità a ospitare i tifosi romanisti c’è sempre stata e ad oggi l’Olimpico per la Roma rappresenta l’unica soluzione percorribile. Da escludere quindi l’istallazione di maxi-schermi in zona San Giovanni, Circo Massimo o Terme di Caracalla. A riportarlo è l’ANSA.