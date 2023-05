Wta Rabat 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 26 maggio semifinali con Bronzetti

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 26 maggio per quanto riguarda le semifinali del Wta di Rabat 2023 con in campo Lucia Bronzetti contro un’americana, Stearns o Stephens. Prima, però, alle ore 13 italiane (un’ora di fuso orario col Marocco) c’è l’altra semifinale tra Grabher e Riera. A seguire toccherà alla riminese provare a giocarsi il pass per la finale. Di seguito ecco la programmazione.

CENTER COURT

ore 13 Grabher vs Riera

a seguire Bronzetti vs TBD