MOVIOLA – Roma-Siviglia, rigore decisivo di Montiel sbagliato e poi ripetuto: ecco perché

Episodio da moviola in Roma-Siviglia per il rigore decisivo calciato e sbagliato da Montiel ma poi ripetuto: ecco perché. La decisione del Var è di richiamare l’arbitro Taylor e di fargli decidere per la ripetizione del tiro dagli undici metri, questo perché il portiere Rui Patricio para ma ha fatto invasione, vale a dire non ha tenuto almeno un piede sulla linea, al contrario di Bono quando Ibanez e Mancini hanno fallito il loro rigore. Il portoghese non lo fa e il rigore viene sbagliato, quindi va ripetuto e viene poi segnato regalando la coppa agli andalusi. In caso di gol segnato, invece, il penalty non viene ovviamente ripetuto anche se c’è l’infrazione analoga.