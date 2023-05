Roma-Siviglia, arrivano i complimenti della Juventus agli spagnoli

Arrivano i complimenti della Juventus al Siviglia per la vittoria dell’Europa League contro la Roma. Il club andaluso ha vinto la sua settima in questa competizione ed è arrivato in finale proprio battendo i bianconeri, che hanno deciso, come spesso accaduto, di complimentarsi per il successo. La differenza rispetto al consueto è che in questo caso la finalista perdente è una squadra italiana.

Complimenti al @SevillaFC per la vittoria dell’Europa League — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2023