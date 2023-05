Roma-Siviglia, esce Dybala: la sua partita dura 67 minuti, un gol e buone giocate

La partita di Paulo Dybala dura 67 minuti. Schierato a sorpresa da Mourinho nella finale di Europa League Roma-Siviglia, l’argentino alza bandiera bianca a metà secondo tempo e va in affanno a livello fisico dopo aver giocato un ottimo primo tempo con tanto di gol segnato. Non riesce ad andare oltre e così per gli ultimi venti minuti abbondanti ed eventuali supplementari i giallorossi devono rinunciare alla loro stella.