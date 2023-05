Playoff Serie C 2022/2023: il Pescara avanza, Lecco che ribalta il Pordenone negli ultimi 5 minuti

Lecco e Pescara passano i quarti di finale dei playoff di Serie C 2022/2023, eliminando rispettivamente Pordenone e Virtus Entella in due gare ricche di gol, ed eliminando due squadre che nella regular season avevano chiuso sopra di loro. Pescara che vince in Liguria per 2-3. Ospiti in vantaggio al 36′ con Cuppone. Pareggio che arriva al 45′ con Merkaj. Ad inizio secondo tempo però l’Entella rimane in 10, per il doppio giallo a Reali. Ne approfitta ampiamente la squadra di Zeman, che segna con Delle Monache ed ancora con Cuppone. Inutile il gol del 2-3 finale di Parodi.

Nell’altra gara il Lecco passa in vantaggio già al secondo minuto con l’autorete di Dubickas. Poco dopo il quarto d’ora pareggia tutto Pinato. La sliding door della gara è però l’espulsione diretta di Bruscagin, al 76′. Si getta completamente in avanti il Lecco, che ha bisogno di 2 gol. E quei 2 gol, in 4 minuti, arrivano. Bunino e Ardizzone all’84’ e all’88 la ribaltano. 1-3 il risultato finale e Lecco che passa il turno nonostante lo 0-1 dell’andata.