Playoff Serie C 2022/2023, Cesena e Foggia sono in semifinale: eliminate Vicenza e Crotone

Finisce con un doppio 0-0 la sfida di quarti di finale tra Cesena e Vicenza, con i romagnoli che, dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, conquistano l’accesso alla semifinale dei playoff di Serie C tramite il medesimo score. Bellissima la coreografia dei tifosi prima del match (foto), con uno striscione a ricordare che non sarà certo l’alluvione a fermare la popolazione dell’Emilia-Romagna dallo stare bene e dal vivere di sport come hanno sempre, tra le altre cose, fatto. Risultato a sorpresa, invece, quello di Crotone: classficatisi nettamente secondi in regular season, i calabresi pagano a caro prezzo l’epulsione di D’Errico al 65′ e, dopo essere stati in vantaggio 2-0, ottengono solo un 2-2 che non basta loro per qualificarsi. In semifinale ci va il Foggia, che ringrazia Frigerio e Beretta e fa fruttare al meglio l’1-0 conquistato all’andata. Saranno Lecco, Pescara, Cesena e Foggia, dunque, le quattro squadre che si sfideranno per l’unico posto ancora in palio nella prossima Serie B.