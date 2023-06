Roma-Siviglia, arbitro Taylor insultato da tifosi giallorossi all’aeroporto di Budapest (VIDEO)

Brutta disavventura all’aeroporto di Budapest per Anthony Taylor, l’arbitro inglese che ieri sera ha diretto nella capitale ungherese la finale di Europa League tra Roma e Siviglia che si è conclusa con la vittoria degli spagnoli ai rigori. Una volta arrivato in aeroporto, il direttore di gara è stato riconosciuto da un folto gruppo di tifosi giallorossi che evidentemente erano a loro volta in attesa di imbarcarsi per rientrare in Italia. Il video dell’incontro, non certo amichevole, è ben presto finito sui social: Taylor sembra costretto a lasciare il tavolo del bar dove si trovava, tra i fischi e gli insulti dei presenti. In più è stato costretto, insieme alla sua famiglia, a essere esiliato all’interno di uno stanzino per evitare il peggio. Scene davvero surreali e vergognose.

