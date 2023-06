Pallanuoto, Champions League 2023: Pro Recco infallibile, centrata la terza finale consecutiva

La Pro Recco non tradisce e, grazie al successo sul Vouliagmeni, raggiunge per il terzo anno consecutivo la finale di Champions League di pallanuoto. La squadra di Sukno si è imposta per 12-8 (2-3, 3-2, 5-0, 2-3) sui greci nella Final Eight di Belgrado, staccando il pass per l’atto conclusivo. A separare il club italiano dal titolo c’è solo il Novi Beograd, che ha superato per 12-10 il Barceloneta. La resa dei conti è in programma sabato 3 giugno. Niente da fare invece per Brescia, sconfitta 9-8 dal Ferencvaros e chiamata a disputare la finale per il settimo posto contro lo Jud Dubrovnki.