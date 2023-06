Roland Garros 2023, Sinner: “Sconfitta che fa male perché ci tenevo, ma tornerò più forte”

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo la deludente sconfitta al secondo turno del Roland Garros 2023 contro Daniel Altmaier: “Ho dato tutto quello che avevo, altrimenti non sarei rimasto in campo per oltre 5 ore, ma forse non avevo il solito atteggiamento. Dovevo essere più felice di essere in quella posizione. Anche se non lo faccio vedere, di solito sono sorridente dentro, mentre oggi non ero così. E’ questa la lezione: d’ora in poi sarò più felice perché ne ho bisogno. Il mio gesto verso il box? E’ colpa della pressione subito dopo la partita, quando non sei tanto lucido. Era riferito al fatto che io ho compiuto delle scelte un po’ sbagliate, soprattutto nell’ultimo game: era come come a voler dire ‘cosa ho fatto?’. E’ andata così oggi. Fa male perché ci tenevo tanto e avevo le mie possibilità con i due match point, ma, ripeto, è andata così“.

Sinner ha poi risposto ad una domanda in merito a quali scelte non rifarebbe: “Smasherei dall’altra parte, ma è troppo facile dopo la partita. Non volevo smashare in mezzo bensì sul suo dritto, alla fine sono i dettagli che fanno la differenza. Bilancio della stagione sul rosso? Secondo me mi sono adattato velocemente a Monte-Carlo facendo semifinale, poi dopo ci siamo preparati per far bene a Roma e Parigi. Avevo aspettative alte perché sentivo che potevo far bene, purtroppo non sono riuscito. Forse devo ragionare in un altro modo, ma quest’anno è andato così. Non sono comunque due tornei a rendere negativa tutta la stagione“.

Infine, Jannik ha concluso: “Sicuramente c’erano punti in cui potevo far meglio, soprattutto nel quarto dove ho avuto tante chance. E’ facile però parlare dopo, quindi mi limito a prendere cose positive. Conoscendomi, con tutto il lavoro e la passione che metto dentro tornerò più forte“.