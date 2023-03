Roma-Real Sociedad, subito in gol El Shaarawy: grande assist di Abraham (VIDEO)

di Giorgio Billone 8

Il video del gol di Stephan El Shaarawy in Roma-Real Sociedad: esplode lo stadio Olimpico per la rete arrivata dopo poco più di dieci minuti con il trequartista di origini egiziane che raccoglie in tap-in facile facile un cross al bacio di Abraham, abile con un grande taglio e una finta a liberarsi per poi servire il compagno. In alto ecco il video del gol del Faraone.