Lite Mourinho-Serra, Procura Figc invia avviso deferimento all’arbitro

Prosegue la lunga coda di quanto successo in Cremonese-Roma, con riferimento alla lite tra José Mourinho e Marco Serra, quarto uomo del match che ha visto vincere i padroni di casa. La Procura della Figc, come riporta l’Ansa, ha infatti notificato all’arbitro l’avviso di deferimento, a conclusione delle indagini, nate per quanto sostenuto dall’allenatore portoghese, che ha riferito di insulti provenienti dal quarto uomo. In particolare, la Procura, guidata da Giuseppe Chinè, ha contestato a Serra la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia. Ora il fischietto torinese ha cinque giorni per presentare le proprie memorie difensive o per chiedere un interrogatorio; passato questo termine, scatterà il deferimento al tribunale Figc.