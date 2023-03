Barcellona, Lewandowski: “Futuro? Non so quanto tempo resterò qui”

Robert Lewandowski è stato intervistato dal magazine del Barcellona per parlare del suo futuro e di come si trova nel club blaugrana: “Nel calcio non è facile cambiare le cose in una settimana o in un mese, bisogna essere pazienti, ma siamo sulla buona strada”, esordisce così Robert Lewandowski nell’intervista dedicata al magazine blaugrana. “Il DNA di questa squadra è cercare sempre il bel gioco, ma il calcio cambia e dobbiamo adattarci”. Poi ha continuato: “Dobbiamo pensare che le competizioni che ci attendono siano fattibili da vincere. L’uscita dalla Champions? Gli infortuni ci hanno complicato le cose, abbiamo una squadra molto giovane ed è stata un’esperienza per tutti. Piccoli errori si pagano a caro prezzo a volte, è stata dura. Se vuoi vincere in Europa non devi commettere certi errori”.

“Cerco di aiutare non solo con i gol, ma anche con il mio comportamento e la mia mentalità. Sul futuro non penso a quanto tempo starò al Barcellona, voglio continuare ai massimi livelli per qualche anno ancora, più di uno o due”, ha concluso il polacco.