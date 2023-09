Highlights Djokovic-Fritz 6-1 6-4 6-4, quarti di finale US Open 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 16

Il video con gli highlights di Novak Djokovic-Taylor Fritz, sfida valevole per i quarti di finale degli US Open 2023. Comodo successo in tre set per il serbo, che ha avuto la meglio per 6-1 6-4 6-4 dopo 2h35′ di gioco e si è qualificata per la 47^ semifinale slam della carriera. Niente da fare per Fritz, che ha provato a impensierire il suo avversario ma non ci è riuscito, accusando anche la tensione del contesto. Per lui si tratta dell’ottava sconfitta in altrettanti precedenti. Avanza dunque in semifinale Djokovic, che attende un altro avversario americano: Shelton o Tiafoe.