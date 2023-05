Regolamento Siviglia-Juventus: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Siviglia-Juventus, ecco cosa succede in caso di pareggio nel ritorno delle semifinali di Europa League 2022/2023. Dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium, situazione di parità tra le due squadre prima di giocare la sfida del Sanchez Pizjuan. Se al 90′ dovesse registrarsi un risultato di pareggio, che sia 0-0, 1-1, 2-2 o così via in seguito alla cancellazione del gol dal valore doppio in trasferta in caso di parità dei gol segnati da ciascuna squadra, si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. Entrambe le squadre passano nei tempi regolamentari solo con una vittoria.

