Roma, le prime diagnosi per gli infortuni: lussazione alla spalla destra per Abraham e fastidio all’adduttore destro per Dybala

Piove sul bagnato in casa Roma. Non arrivano notizie confortanti dalle prime analisi degli infortuni che hanno costretto ad uscire Dybala al 26′ del primo tempo e Abraham dopo 14 minuti nel secondo tempo. Per quanto riguarda il fantasista argentino, si dovrebbe trattare di un fastidio all’adduttore destro che probabilmente lo terrà fuori nel ritorno della gara contro il Feyenoord, in programma giovedì 20 aprile alle 21. Sostituzione a scopo precauzionale per Dybala le cui condizioni verrano monitorate nel corso della settimana. Stessa situazione per Abraham che ha rimediato una lussazione alla spalla destra e quasi sicuramente sarà out per il ritorno di giovedì prossimo. Anche Mourinho si è sbilanciato nel post partita dicendo “Dybala e Abraham non ci saranno per il ritorno”.