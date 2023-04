Juventus-Sporting: elettrocardiogramma ok per Szczesny, battito aumentato per il portiere

Le condizioni di Wojech Szczesny, sostituito nel finale di primo tempo di Juventus-Sporting. Grande spavento per il portiere bianconero, che all’improvviso ha accusato un malessere portandosi la mano al petto. Pronto l’intervento dei sanitari bianconeri, con il cambio immediato e l’ingresso in campo di Mattia Perin tra i pali della porta juventina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Szczesny è stato subito sottoposto a elettrocardiogramma che però non ha rilevato anomalie cardiache. Il giocatore polacco avrebbe accusato un episodio di tachicardia, che sicuramente sarà ulteriormente approfondito nelle prossime ore dai medici.