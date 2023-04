Roma-Feyenoord, Mourinho: “Noi difensivi? Eppure abbiamo preso 27 pali. Dybala non so se ce la fa”

“Siamo una squadra difensiva e abbiamo 27 pali… E’ un po’ contraddittorio. Non voglio dire sfortunati, dobbiamo essere più bravi. Quando ripartiamo con il Feyenoord avanti alla Roma vuol dire che dobbiamo segnare, i pali non mi creano preoccupazione ma il fatto che siamo capaci di creare”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del Feyenoord in Europa League: “Non importa se segneremo due o più gol al Feyenoord a inizio partita o alla fine, dobbiamo farlo e siamo fiduciosi con uno stadio che vuole giocare il match spingendoci e agitando bandiere e cantando cori. Noi lo sappiamo. Mi fido dei miei giocatori e del mio stadio”.

Sulle condizioni di Dybala: “Dybala non se se può giocare dal 1′, abbiamo fatto un allenatore a bassa intensità, gli abbiamo dato ventiquattrore per capire se può o non può, domattina faremo un provino per capire se gioca, se panchina, se niente. La grande questione per me è: Dybala sta bene o no? Un dubbio sarà sempre un dubbio, di sicuro non giocherà 90 o 120 minuti, il rischio è schierarlo e poi dover sprecare subito un cambio. Se va in panchina ed entra è perché non hai altri giocatori da mettere, situazione difficile per me. Per me la decisione è gioca o non gioca, ma non è che abbiamo tante opzioni, magari in caso estremo non dico impossibile non vada in panchina e in una situazione al limite non possa persino giocare. Vediamo, aspettiamo fino a domani”.