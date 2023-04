Milano-Cortina 2026, Fontana sul pattinaggio a Rho: “Coinvolgere Torino avrebbe creato problemi”

Dopo mesi di discussioni sarà quindi Rho ad ospitare le gare di pattinaggio di velocità ai Giocho Olimpici di Milano-Cortina 2026. In corsa vi era anche Torino, ma ci sarebbero state difficoltà logistiche, spiega il presidente della Lombardia Attilio Fontana: “Non ho parlato con il governatore Alberto Ciro. Certo mi dispiace che non possiamo coinvolgere il Piemonte. Ma le difficoltà di avere un’ulteriore sede avrebbe creato problemi”. A margine della presentazione del premio internazionale Antonio Mormone, dedicato al violino, ha spiegato che “le difficoltà sarebbero state anche per i giornalisti, che non possono sdoppiarsi”.