Napoli: il report sugli infortuni di Mario Rui, Politano e Rrahmani

Il Napoli è tornato in campo quest’oggi per il primo allenamento dopo l’eliminazione per mano del Milan in Champions League. Assenti, nella sessione odierna effettuata a Castel Volturno, tre giocatori usciti malconci dal match di ieri sera. “Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra”, si legge nel report della squadra partenopea. Simeone, ancora alle prese con la sua lesione muscolare, ha invece svolto lavoro individuale.