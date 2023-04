Roma-Feyenoord, Mourinho: “La squadra ha giocato benissimo”

“Forse qualcuno ha opinione diversa, ma secondo me la squadra ha giocato benissimo. Era una partita difficile da giocare e da gestire e i dubbi su Dybala non hanno aiutato. Ma siamo stati superiori”. Queste le parole a Sky di Josè Mourinho dopo la qualificazione della sua Roma alla semifinale di Europa League grazie alla vittoria per 4-1 sul Feyenoord ai supplementari. Un gol di Dybala restituisce speranza ai giallorossi: “Paulo cercava la gioia persa e l’ha ritrovata. Ha trovato un pubblico che lo ama e lo spazio in campo. Oggi era libero di uscire, l’ho fatto provare e alla fine ha fatto anche i supplementari. E ha finito bene”, le parole del tecnico.