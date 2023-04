Roma-Feyenoord, Dybala: “C’è la mentalità per provare a vincere”

“Abbiamo tutti voglia di vincere, questa squadra ha vinto l’anno scorso in Europa e c’è la mentalità giusta. Speriamo di continuare così e di portare la Roma in finale”. Lo ha detto a Sky Paulo Dybala dopo la vittoria per 4-1 della Roma sul Feyenoord ai supplementari che vale la semifinale di Europa League. L’argentino ha specificato che è “bello vedere come la gente vive il calcio” e che “questo stadio (66.742 gli spettatori ndr) ti aiuta nei momenti di difficoltà, è un giocatore in più”. E su Mourinho: “Tutti lo conoscono e tutti conoscono la sua storia e quel che ha fatto in Europa. La sua mentalità ci trascina, sa come si mettono le partite”. Presente allo stadio Francesco Totti: “Con lui ho parlato in passato, ma non l’ho mai incontrato qui a Roma. Ho grande rispetto per lui e mi farebbe piacere parlarci di nuovo”, conclude Dybala.