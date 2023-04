Europa League, Juventus avvisata: il Siviglia ha sempre vinto la competizione quando è arrivato in semifinale

La Juventus passa e da favorita affronterà il Siviglia che in maniera sorprendente ha eliminato il Manchester United nel ritorno in Spagna al Ramón Sánchez-Pizjuán con un roboante 3-0 firmato da Youssef En-Nesyri, mattatore di giornata con una doppietta. La statistica riportata da Opta però potrebbe non fare dormire notti tranquille alla Juventus: nelle quattro occasioni precedenti in cui è arrivata in semifinale il Siviglia ha sempre poi alzato al cielo il trofeo (2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2019-20). Una statistica che la Juventus di Allegri tenterà in tutti i modi di far cadere: si partirà l’11 maggio all’Allianz Stadium per l’andata del primo atto della semifinale fra Juventus e Siviglia.