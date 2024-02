Roma-Feyenoord: attesi 200 tifosi olandesi nella Capitale

Sono circa 200 i tifosi del Feyenoord attesi a Roma in vista del ritorno dei playoff di Europa League contro i giallorossi, in programma domani sera allo stadio Olimpico. È quanto riporta LaPresse da fonti della questura di Roma. Nella Capitale già da ieri è allerta nonostante l’emissione da parte della Prefettura di un’ordinanza che vieta la vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio ai residenti nei Paesi Bassi. L’accesso allo stadio rimarrà interdetto alla tifoseria avversaria, che in passato diede vita a devastazioni e disordini a piazza di Spagna, danneggiando la storica Fontana della Barcaccia del Bernini. Tra i supporter più temuti quelli dell’ala ‘i Vak S’. L’ufficio di Gabinetto della questura di Roma ha disposto per oggi il piano per l’ordine pubblico, che si occuperà anche di tenere sotto controllo i tifosi olandesi, che dovrebbero vedere la partita in alcuni pub della città.