Roma-Feyenoord, Cristante: “Vogliamo arrivare in finale. De Rossi la soluzione giusta”

“Arrivare in finale? Abbiamo le possibilità per farlo, abbiamo una squadra forte, giochiamo bene. Vogliamo tornare in finale e possibilmente vincerla, daremo tutti noi stessi per riuscirci”. Lo ha detto il centrocampista della Roma, Bryan Cristante in conferenza stampa prima del match contro il Feyenoord. “Giocare tante partite europee ti fa guadagnare fiducia. Ogni partita è una storia a sé, abbiamo una bella consapevolezza europea e sappiamo quale è la scelta giusta da fare. Questa è una partita secca, dobbiamo fare un grande match per passare il turno”.

C’è spazio per un giudizio su De Rossi, suo ex compagno, come allenatore: “L’ho trovato bene, arrivare a metà stagione in una situazione difficile con giocatori con cui ha giocato poteva avere delle insidie. E invece ha trovato equilibri perfetti per gestire la situazione. Siamo contenti di lui, del percorso che stiamo facendo e che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Si sta rivelando la soluzione giusta; è stato preso dalla società in un momento difficile e poteva sembrare una mossa azzardata perché non aveva grandissima esperienza”. Poi, sul proprio futuro, ha ammesso che “sono tanti anni che sono qui, mi trovo bene, sto bene con la squadra e sono concentrato, penso a chiudere bene la stagione raggiungendo gli obiettivi di squadra. Non sento necessità di muovermi o di spostarmi”, conclude.