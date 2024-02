Roma-Feyenoord, Arne Slot: “Pareggiare davanti a questo pubblico è un buon risultato”

“I calci di rigore? Non è una questione di fortuna, si possono allenare e il miglior allenamento è calciarli in momenti decisivi. La sconfitta è amara, perché non mi piace perdere. Ma pareggiare 1-1 sul campo della Roma con questo pubblico è un buon risultato”. Lo ha detto il tecnico del Feyenoord, Arne Slot in conferenza stampa dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Roma all’Olimpico nel ritorno del playoff di Europa League. “Siamo passati in vantaggio, poi loro hanno segnato un gol straordinario con la palla all’incrocio – aggiunge il tecnico olandese -. Abbiamo fatto la nostra partita, possiamo dirci soddisfatti. Il gol evitabile? Bisogna riconoscere i meriti, Pellegrini è un grande giocatore e ha messo la palla all’incrocio. La Roma è molto forte sull’1 contro 1 e sugli esterni e siamo stati costretti a ripiegare sulle fasce”. Terza sconfitta consecutiva in un confronto europeo per la squadra di Rotterdam contro i giallorossi: “In passato il Feyenoord è uscito contro squadre inferiori. Preferisco uscire contro una grande squadra come la Roma, che ha giocato due finali e sta facendo molto bene. Nel calcio esistono valori e campioni. Nella scorsa stagione la differenza l’ha fatta Dybala, ora l’ha fatta Pellegrini”, ha concluso Slot.