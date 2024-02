Roma-Feyenoord, De Rossi: “Vittoria romanista, ci siamo scrollati un po’ di fatalismo”

“E’ bello ricordare tutto quello che è successo stasera, era la mia prima notte europea all’Olimpico sotto questa nuova veste. È il modo più bello di vincere per i nostri tifosi, è stata una vittoria romanista e ci siamo scrollati di dosso un po’ di fatalismo. Iniziamo a voltare pagina anche sotto questo punto di vista, sono molto contento. Svilar è forte, di testa è un ragazzo sereno. È supportato da tutta la squadra e anche da Rui Patricio, che è un uomo meraviglioso. È stato veramente bravo. Viviamo per queste serate, è bello che ci sia anche il nome di Pellegrini in queste serate. Mi è dispiaciuto che sia stato messo in discussione, lui è un esempio”. Così il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria per 5-3 contro il Feyenoord ai calci di rigore, un successo che vale gli ottavi di Europa League.

“Alla fine della partita sono andato sotto la Sud per ringraziare lo stadio, la gente andava ringraziata. C’è stato un supporto e un affetto gigante, come sempre. Cerco di essere più freddo e moderato possibile, ma non sono cambiato più di tanto rispetto a quando avevo 25 anni. Ci sono ancora tante cose da fare, ci sono dei concetti su cui lavorare. Ogni partita ha la sua spiegazione, non riusciamo a tenere il ritmo alto per tutti i novanta minuti – ha aggiunto mister De Rossi –. Oggi però siamo stati bravi, a livello fisico abbiamo speso tanto. Dobbiamo provare a tenere il campo mentalmente”.