Roma, Llorente a Villa Stuart per trauma cranico: tac negativa

Photo LiveMedia/Raffaele Conti Rome, Italy, November 12, 2023, Italian soccer Serie A match SS Lazio vs AS Roma Image shows: Diego Llorente of As Roma LiveMedia - World Copyright

La Roma esulta per la vittoria ai rigori contro il Feyenoord, ma è in ansia per le condizioni di Diego Llorente, uscito in barella nel finale del secondo tempo dopo aver subìto una botta alla testa in uno scontro aereo. Il difensore spagnolo rimane ricoverato a Villa Stuart per trauma cranico. La tac al momento è negativa, fa sapere il club giallorosso, ma verrà ripetuta. “Penso che non sia niente di grave”, ha comunque detto De Rossi in conferenza stampa. Al posto di Llorente, il tecnico ha fatto entrare Evan N’Dicka, rientrato in campo dopo la vittoria della Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. La squadra giallorossa tornerà ad allenarsi a Trigoria domani mattina.