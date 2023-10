Fiorentina, Italiano: “Ci tenevamo a fare una buona prestazione. Beltran? Finalmente si è sbloccato”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato al termine della sfida valida per la Conference League fra contro il Cukaricki. “L’obiettivo era vincere sperando in un risultato buono, ora siamo primi in classifica, l’anno scorso abbiamo fatto il play-off per la differenza reti quindi oggi ci tenevamo a segnare il più possibile. Finalmente Beltran si è sbloccato, era impossibile continuare così, oggi ha messo la qualità che ha, nella prima rete ha spostato il difensore e nel secondo ha fatto un grande gol. Siamo contenti, finalmente lo abbiamo visto gioire”. Poi su Kayode ha ammesso: “Ha una distorsione alla caviglia sinistra, stara’ fuori per un bel pò”.