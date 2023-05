Salernitana-Udinese, entra Antonio Iervolino: esordio in Serie A per il nipote del presidente

Al minuto 85 di Salernitana-Udinese entra Antonio Pio Iervolino, al suo esordio in Serie A. Il cognome non lascia spazio ad altre interpretazioni, visto che sì, si tratta di un parente del presidente del club Danilo. E’ infatti il nipote del numero uno della società, giovane talentuoso prelevato a gennaio 2022 come primo colpo della nuova proprietà, e che ora fa il suo debutto tra i grandi. Dopo un minuto, peraltro, fa già espellere Zeegelaar per doppia ammonizione.