Roma, la carica di Matic e Cristante: “Siamo carichi, non vediamo di giocarci la finale”

“Una finale è una finale, è una grande partita che non vediamo l’ora di giocare. Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra ma anche noi abbiamo grandi qualità”. Nemanja Matic, ai microfoni di Sky Sport, racconta le sensazioni in casa Roma in vista della finale di Budapest di mercoledì prossimo. “Non è facile arrivare in una finale, ci riescono solo le grandi squadre – continua – Vediamo come finisce però andremo a giocarcela con fiducia. Mourinho? Mourinho è sempre Mourinho, ha grande esperienza di queste partite e trasmette la sua energia alla squadra. Questo può fare la differenza”. Nella Roma è ancora in dubbio Dybala. “Se ce la farà? Non lo so, dovete chiederlo allo staff medico, vediamo, io spero che possa giocare, è molto importante per noi, ha grandi qualità”. Poi una battuta sul suo impatto con l’Italia: “La serie A è difficile, ha squadre con qualità, è diversa dalla Premier dove si attacca di più ma non è facile giocare qui”.

Della stessa opinione anche Bryan Cristante: “E’ bello a fine stagione arrivare a giocare queste partite in Europa, siamo carichi e vogliamo giocarcela – ha dichiarato – abbiamo una maturità e una gestione del gruppo che ci hanno permesso di arrivare fino in fondo. Dybala? Sta bene e vuole giocare la finale”.