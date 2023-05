Feyenoord, Slot chiude al Tottenham: “Il mio desiderio è restare qui”

Il nome di Arne Slot nel corso dell’ultima settimana è stato più volte accostato alla panchina del Tottenham, ma il tecnico del Feyenoord non sembra interessato: “Ho sentito molte voci sull’interesse di altri club nei miei confronti, sono grato per l’apprezzamento ma il mio desiderio è restare qui e continuare a costruire sulle basi poste nelle ultime due stagioni – ha affermato -. Non ci sono trattative in corso e ieri ci siamo incontrati con la società solo per parlare di un possibile rinnovo. Tutte le conversazioni avute col Feyenoord sono in questa direzione e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”.