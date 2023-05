LIVE – Zeppieri-Ferreira Silva: turno decisivo qualificazioni Roland Garros 2023 (DIRETTA)

Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Ferreira Silva, incontro valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il romano si trova ad una sola vittoria dal tabellone principale, già conquistato durante la passata stagione. Nelle prime due uscite ha ben impressionato contro il georgiano Nikoloz Basilashvili e l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, entrambi annientati in due set. Adesso per Zeppieri l’asticella si alza inevitabilmente contro il ventottenne portoghese, attualmente classificato oltre le duecentesima posizione del ranking mondiale.

Quest’ultimo al primo turno ha battuto in rimonta il nostro Lorenzo Giustino prima di avere la meglio in due agili parziali sul belga Zizou Bergs. L’unico precedente è andato in scena sul rosso e ha visto prevalere in tre set il lusitano, che l’anno scorso ebbe la meglio negli ottavi di finale del Challenger di Lisbona. A partire nettamente favorito, tuttavia, sarà Zeppieri secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo con un successo potrebbe davvero mettere un sigillo importante nella propria stagione su terra, fino a questo momento poco densa di soddisfazioni. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Zeppieri e Ferreira Silva pianificati come incontro d’apertura sul Court 12 a partire dalle ore 11.00.

ZEPPIERI-FERREIRA SILVA (turno decisivo qualificazioni Roland Garros 2023)