Roma-Brighton 4-0, De Rossi: “Felice della prestazione, non faccio nulla di speciale”

“Penso che ogni squadra ha delle fasi calanti, io non ho fatto chissà che cosa. Si è solo incanalato tutto nel migliore dei modi, sono felicissimo. Loro sono giocatori forti, stanno vincendo le partite che devono vincere. Abbiamo giocatori che ogni squadra sogna. Non c’è niente di speciale in quello che faccio, cerco di farli correre in allenamento e li tratto da essere umani. Loro rispondono sul campo con queste prestazioni”. A dirlo è il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto 4-0 contro il Brighton. “Ho visto tante cose che mi sono piaciute, ma possiamo ancora migliorare su tante altre. Nel secondo tempo si poteva risalire un po’ meglio. Sono felice della prestazione e dell’attenzione che hanno messo. La preparazione non è stata la stessa delle altre partite, per giocare contro una squadra come quella di De Zerbi ci vuole il doppio dell’impegno – prosegue – Rinnovo? Una serata del genere non va sporcata con discorsi di questo genere. Questo è l’ultimo dei miei pensieri. Sto facendo il lavoro che mi piace, nel posto che mi piace. Se pensiamo di essere già passati ci ribaltano”.

Sull’analisi della partita: “C’era un divario fisico importante tra Spinazzola e Buonanotte, ieri avevo detto che la partita l’avremmo potuta vincere dal quella parte. Più rispetto l’avversario e più cerco di non farlo giocare in maniera tranquilla. Bisogna togliergli il tempo di pensare. Forse il risultato è anche troppo ampio per quanto visto, loro avrebbero meritato qualcosa in più. I miei giocatori, però, sono stati quasi perfetti”.