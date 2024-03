Roma-Brighton, De Rossi e papà Alberto: “A Trigoria sgattaiola via, l’avrò visto due volte in 50 giorni”

A Trigoria c’è un De Rossi che festeggia l’ottava vittoria in dieci partite alla guida della Roma e un De Rossi che si gode l’ottimo approccio sulla panchina di suo figlio. Nella conferenza stampa post gara di Roma-Brighton 4-0, match di andata degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico giallorosso parla del legame con suo padre Alberto, ex tecnico della Primavera giallorossa e ora impegnato nella veste di responsabile sviluppo e formazione allenatori delle squadre nazionali del settore giovanile. “Mio padre lavora nel mio stesso posto, che è grande ma non immenso – esordisce De Rossi in conferenza stampa -. E in questi 50 giorni l’avrò visto due volte, quando passa vicino al campo sgattaiola via. L’ho incontrato al bar ma è andato via. Non parla di calcio con me perché non vuole mettermi in confusione. Al massimo parliamo di gestione e risorse umane, ma tatticamente parliamo poco. Da lui ho ereditato la passione per il calcio e le sue idee. Ora è tornato anche a frequentare lo stadio. Sono contento che si stia godendo, un po’ in disparte, questi giorni”.