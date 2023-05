Roma-Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Non siamo felici, ma abbiamo ancora possibilità”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha così commentato l’1-0 patito contro la Roma nell’andata delle semifinali di Europa League 2022/2023. “Non siamo felici, non volevamo questa sconfitta ma sappiamo che abbiamo un’altra possibilità la settimana prossima – ha affermato il tecnico della squadra tedesca –. Dobbiamo guadagnarci la partita, non c’è alcuna speculazione. Non c’è margine di errore, dobbiamo essere concentrati. Kossounou? Ci siamo preoccupati, ha dei problemi al piede sinistro, aspettiamo di capire. Peccato per oggi e per la settimana prossima”.

Un commento sugli avversari, in particolare su José Mourinho e sul suo lavoro. “Erano quasi 10 anni che non ci vedevamo, dal punto di vista tattico mi aspettavo di incontrare una forte squadra. Pellegrini e Bove sono molto forti, c’è stato tanto controllo di palla. I primi 10′ abbiamo avuto delle buone occasioni, ma purtroppo non le abbiamo sfruttate. Sicuramente potevamo combattere meglio, loro sono molto forti in difesa. Avremmo potuto giocarcela meglio, ma quello che posso sottolineare è che la prossima settimana ci prepareremo meglio”, ha concluso Xabi Alonso.