“Faccio del mio meglio per aiutare la squadra, in questa fase della stagione abbiamo molti problemi con gli infortuni. Cerco di mettere a disposizione dei miei compagni la mia esperienza”. Lo ha detto il centrocampista della Roma Nemanja Matic ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 1-0 sul Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League.